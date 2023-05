Capitan Ventosa a Reggio Calabria. No, i panni sporchi non si lavano in famiglia

StrettoWeb

Capitan Ventosa è tornato a Reggio Calabria. L’inviato di Striscia la Notizia, dopo essersi occupato qualche anno fa del piano strade del comune, questa volta si è interessato del quasi abbandonato tapis roulant. La segnalazione alla trasmissione di Canale 5 è giunta da alcuni cittadini, evidentemente e giustamente stanchi di vedere un’opera come quella ferma ormai da tempo immemore.

Promesse di riattivazione, mezze riaperture, finte partenze: quel tapis roulant che doveva essere uno delle ‘moderne’ chicche di questa città è diventata ormai una sorta di natura morta. Alla faccia di un Caravaggio qualsiasi.

Capitan Ventosa si trovava in città ieri pomeriggio, dunque la puntata andrà in onda nei prossimi giorni. Ma quali sono state le reazioni dei reggini? Molti, ovviamente, non vedono l’ora di vedere finalmente denunciata una delle tante situazioni di stallo e di degrado che Reggio si porta dietro da anni. Altri, forse troppi, si sono invece dati agli attacchi sui social. E dopo la visita di Capitan Ventosa hanno tirato fuori quel vecchio detto, tanto caro a molti alle nostre latitudini, che più misero e provinciale non si può: “I panni sporchi si lavano in famiglia“.

Verrebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Alcuni reggini sono un po’ come quelli che non spazzano a terra in casa propria e poi, se arrivano ospiti inaspettati, buttano tutto sotto al tappeto. Sono tutta apparenza e niente sostanza, insomma. Amano illudere e illudersi.

Speriamo che Capitan Ventosa sia solo l’inizio

A chi questa città la ama davvero, invece, non resta che augurarsi che un’attenzione mediatica a livello nazionale possa portare chi di dovere a vergognarsi almeno un tantino della propria inefficienza. Troppe cose non funzionano e abituarsi ai disservizi significa imbruttirsi e imbruttire la città. Reggio Calabria merita il meglio e sta vivendo il peggio. E tutti devono saperlo, altro che i panni sporchi si lavano in famiglia. Ben venga dunque Capitan Ventosa. E speriamo che sia solo l’inizio.