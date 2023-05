Calabria: violenta esplosione in un noto ristorante, locale completamente distrutto

StrettoWeb

Un forte boato e un grande spavento per i cittadini Castrovillari, nella provincia di Cosenza. Nella tranquillità della domenica sera, uno scoppio ha sconvolto gli abitanti della città, così forte da sentirlo a chilometri di distanza. Secondo quanto appreso finora, una violenta esplosione si è verificata in un ristorante della zona nord causando gravi danni all’intero locale e alla palazzina dove risiedono altri inquilini. Fortunatamente, il ristorante era chiuso al pubblico, pertanto non si registrano feriti ma solo qualche lieve contusione per il proprietario. Si tratta comunque di tragedia sfiorata: fino a poco tempo prima infatti, aveva ospitato un banchetto di una Prima Comunione. Nessun danno invece per gli appartamenti degli altri inquilini i quali, spaventati, si sono riversati per le strade. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri per accertamenti sulle dinamiche dell’incidente: si pensa a un corto circuito o una fuga di gas, ma nessuna ipotesi è da escludere.