Calabria, tutti su due ruote con la “Marathon degli Aragonesi” e il “Pollino Bike Festival”

Un evento inclusivo, aperto a tutti. Non solo per gli amanti delle due ruote. Il Pollino Bike Festival che si concluderà con la gara sportiva Marathon degli Aragonesi è un grande evento di promozione del cicloturismo, voluto da Catasta Pollino e Asd Ciclistica Castrovillari per parlare di cicloturismo, promuoverne le potenzialità di sviluppo che soprattutto nelle aree protette italiane è un segmento economico in grande crescita, ma che vuole avvicinare alle due ruote anche tutta la platea di persone che ancora non hanno scoperto il piacere di un giro in bicicletta. Amatori, appassionati, semplici curiosi, famiglie, bambini troveranno nelle proposte inserite nel ricco programma dell’evento lo spazio ideale per scoprire il territorio del Pollino a ritmo lento.

Attività per tutti a partire dai bambini che saranno protagonisti della seconda edizione del Crosscountry giovanile degli Aragonesi nel giardino della Catasta giorno 3 giugno alle ore 15:00. L’evento sportivo a cura dell’Asd Ciclistica Castrovillari con il sostegno di Calabria Cycling Academy e la Federazione Ciclistica Italiana è aperta a tutti gli atleti tesserati per le categorie maschili e femminili G1 – G2 – G3 – G4 – G5 – G6. “Il Pollino è lo spazio ideale per promuovere la bicicletta nelle sue espressioni escursionistiche e sportive – aggiungono gli organizzatori della quattro giorni – Un ambiente naturale meraviglioso, unico, affascinante da scoprire a passo lento con tantissimi tracciati inediti e suggestivi”.

Ricco è il programma di pedalate ed escursioni alla scoperta del Pollino accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco del Pollino. Si parte il 1 giugno (partenza ore 15:00) con il Trekking alla fiumarella di Rossale a cura di Gaetano Sangineti, il 2 giugno Francesco Sallorenzo guiderà gli appassionati lungo l’anello di Piano Novacco (ore 9:00) mentre Gaetano Sangineti propone l’e-bike tour alla scoperta del teatro di gara della Marathon degli Aragonesi (ore 9:30). Sempre nella stessa giornata (partenza alle ore 16:00) pedalata escursionistica alla scoperta degli scorci più suggestivi di Campotenese e il Parco della Lavanda. Il 3 giugno invece (partenza ore 9:00) Andrea Vacchiano condurrà il pubblico alla scoperta di Castel Brancato un ricco roccioso nella Valle dell’Argentino.

Ad arricchire la proposta di attività collaterali anche il Masistro bike adventure con pedalate in e-bike da Catasta al Masistro Park e percorsi tra i faggi del parco avventura il 2 e 3 giugno con turni sia al mattino (partenza ore 9:00) che al pomeriggio (ore 15:00). In aggiunta anche due escursioni: la prima in programma il 2 giugno al mattino lungo l’anello del Monte Palanuda con partenza da Masistro Park e la seconda il 3 giugno (partenza ore 15:30) per godere del tramonto su Timpone del Vaccaro.