Calabria: a Trebisacce il via alle adozioni di aree verdi e spazi pubblici

“Favorire e stimolare la partecipazione attiva e la cura degli spazi urbani. Incentivare il volontariato come espressione di responsabilità sociale e senso civico. Sono, questi, gli obiettivi principali de IL MIO GIARDINO, il progetto che chiama a raccolta liberi cittadini, associazioni, condomini e professionisti per candidarsi ad adottare le aiuole, i piccoli giardini, gli spazi spartitraffico e le aree destinate a verde pubblico della Città”.

È quanto fa sapere il Primo Cittadino Alex Aurelio informando con il Vicesindaco Nicoletta Tufaro che la Giunta Municipale ha approvato nei giorni scorsi la delibera attraverso la quale si invitano i destinatari dell’avviso ad avanzare proposte e candidature.

Manutenzione e miglioramento delle aree pubbliche già sistemate a verde e sistemazione di nuove aree pubbliche. Sono, queste, le finalità del Progetto che in particolare riguarderà via Savoia, via Foscolo, piazza San Francesco, le Villette dei Marinai sul Lungomare, di via Tolomeo e di via Pescheria; le aiuole sul Lungomare Magna Grecia e Riviera delle Palme, su via Mancini, di viale Italia. E ancora, l’aiuola di via Turati, di viale della Libertà e via Viccinelli.

L’adottante avrà la possibilità di esporre nelle aree concesse un cartello pubblicitario, delle dimensioni standard da concordare in relazione alle dimensioni dell’area, dove sarà indicato il suo nome o logo.

Le proposte devono essere indirizzate al Responsabile dell’Area Tecnica, corredate dalla descrizione dell’intervento che si intende realizzare e dal programma di manutenzione. Modulistica ed avviso sono disponibili sul sito istituzionale.