Calabria, tragedia sul lavoro: giovane operaio muore schiacciato da un muro

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un’altra terribile vicenda, un’altra morte bianca che si aggiunge alle tante vittime sul lavoro calabresi. Questa volta ad essere colpita è la zona dell’Alto Jonio Cosentino, dove a perdere la vita è un ragazzo di 29 anni di Roseto Capo Spulico. L’operaio era impegnato in un cantiere a Rocca Imperiale, adibito alla messa in sicurezza di un argine. Questa mattina, la tragedia: un muro di contenimento sarebbe crollato schiacciando il giovane senza lasciargli scampo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem118 che poco hanno potuto fare per salvarlo, insieme ad alcuni volontari di Trebisacce e i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari. Atteso il medico legale per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la vicenda. Il 29enne lascia moglie e un figlio.