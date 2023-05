Calabria, Tac finalmente operativa all’ospedale Vittorio Cosentino di Cariati

StrettoWeb

“Dopo una lunga attesa dal momento della consegna e montaggio, dopo il collaudo, la Tac può essere operativa. Possibilità nei prossimi giorni di prenotarsi al CUP”. Lo dichiara l’Associazione “Le Lampare Bassojoniocosentino”. “Un servizio aspettato e inseguito per vent’anni che soprattutto grazie all’impegno dei cittadini impegnati nella difesa dei diritti è ormai realtà. Allo stesso tempo sollecitiamo Asp Cosenza affinché tutti gli altri servizi al momento dismessi o in difficoltà vengano riattivati“.

“In particolare – prosegue la nota – la diabetologia e gli altri servizi specialistici ambulatoriali, la piena funzionalità del CIM, del Consultorio e una piena funzionalità del Laboratorio Analisi che al momento funziona praticamente solo per le urgenze. In attesa della modifica del Decreto 64 – conclude l’Associazione – con cui il reinserimento nella rete degli ospedali del Vittorio Cosentino sarà legge, si continua per il diritto alla salute in Calabria“.