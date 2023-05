Calabria al Salone del Libro di Torino: ci saranno due ospiti d’eccezione

StrettoWeb

“La valorizzazione della Calabria con tutto il suo patrimonio e con le sue peculiarità. Questo il senso della partecipazione della Regione alla 35esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino”. Lo afferma la vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, nell’annunciare il programma che si svolgerà nel padiglione Calabria, dal 18 al 22 maggio, al Lingotto di Torino.

“Un programma ricco di eventi – ha evidenziato Giusi Princi – che, tra i tanti autori calabresi, vedrà anche la presenza della scrittrice Dacia Maraini e del matematico saggista Piergiorgio Odifreddi e che consentirà di lanciare una nuova percezione della regione come terra ricca di talenti e di opportunità, pienamente immersa nel presente ed aperta al futuro. Quest’anno la novità più importante è rappresentata dalla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche: gli studenti parteciperanno non solo in presenza ma anche da remoto agli eventi, per conoscere i protagonisti del Salone e dialogare con gli autori”.

“Siamo fermamente convinti che i libri rappresentino uno strumento potente di crescita e di riscatto nelle mani dei giovani, per cui è molto importante incentivare sempre di più la lettura nelle scuole per innalzare il livello culturale, potenziare le capacità di interpretazione e di approfondimento dei testi, soprattutto in un tempo come questo in cui la comunicazione social, rapida ed immediata, può distogliere dalla concentrazione e dall’approfondimento. Il mondo scolastico ha risposto con entusiasmo e le adesioni all’iniziativa sono state numerose, a riprova dell’esigenza di stimoli culturali di ampio respiro che coinvolgano i ragazzi e li aiutino a sentirsi protagonisti ed orgogliosi della cultura espressa dal loro territorio”.

Alla kermesse torinese, lo stand della Regione Calabria, con un’area di 200 mq, sarà tra i più ampi della manifestazione e avrà uno spazio interamente dedicato all’attività di esposizione, promozione e vendita dei volumi di autori ed editori calabresi. Sarà allestita anche un’area meeting che ospiterà diverse presentazioni letterarie. Tanti gli editori calabresi che hanno aderito coordinati dal Sistema Bibliotecario Lametino.

“Questo mare è pieno di voci e questo cielo è pieno di visioni, affermava Pascoli contemplando le acque dello Stretto. E noi – rimarca infine la vicepresidente Princi – saremo al Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio per ascoltare le voci e cogliere i riflessi della nostra terra sulle strade di tutto il mondo. Dunque, insieme al presidente Occhiuto, invitiamo e aspettiamo tutti, soprattutto i giovani calabresi. Non perdete l’opportunità di immergervi nella cultura e nella storia della Calabria attraverso gli occhi dei suoi autori che interpretano con intensità l’amore per la propria terra, per la Calabria”.