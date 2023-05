Calabria, nuove assunzioni alla Bakery Hughes Nuovo Pignone

StrettoWeb

Amplia la produzione in maniera ecosostenibile e crea nuova occupazione lo stabilimento “Baker Hughes Nuovo Pignone” di Vibo Valentia Marina. La multinazionale, leader nella tecnologia al servizio dell’energia presente in oltre 120 paesi, ha appena ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di cinque nuovi capannoni nel sito industriale ubicato in area Zes (località Le Marinate del comune di Vibo Valentia), autorizzazione firmata dal Commissario straordinario Zes Calabria Giosy Romano con procedure semplificate e veloci secondo le facilitazioni della normativa delle Zone economiche speciali.

“Il complesso industriale – è detto in una nota dell’Ufficio del commissario Zes – è presente sul territorio calabrese da oltre sessanta anni ed è stato autorizzato alle opere di ampliamento in base a un’ipotesi di progetto presentata dall’azienda a Regione Calabria e a Zes Calabria, che include la preliminare mitigazione del rischio idrogeologico attualmente insistente sull’area. Lo stabilimento occupa attualmente un’area di oltre 170 mila metri quadri con, al suo interno, diversi corpi di fabbrica. Al fine di realizzare opere a basso impatto ambientale e flessibili in base alle necessità produttive, è stata prevista la realizzazione di quattro capannoni (tensostrutture retrattili-scorrevoli) e il completamento di un quinto già autorizzato con Scia ma solo, finora, per uso temporaneo. Il piano che Baker Hughes ha proposto per il proprio stabilimento di Vibo, viste le condizioni attrattive del territorio calabrese e la proficua collaborazione trovata nella Regione Calabria, con cui sono in corso incontri per l’individuazione di forme di supporto pubblico al piano di investimento, prevede un programma di investimenti che, realizzato appieno, porterà anche ad un incremento degli addetti”.

“Una scelta aziendale – riporta ancora la nota – che consolida il rapporto di Baker Hughes, società , con la comunità calabrese con attenzione particolare a soluzioni industriali all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale e della sicurezza del lavoro. Il progetto, oltre ad indicare le opere legate alla filiera produttiva, include i residui interventi di mitigazione del rischio idraulico considerato che lo stabilimento Baker Hughes Nuovo Pignone fu interessato da un evento alluvionale nel 2006. In particolare, è stata autorizzata la messa in sicurezza delle linee perimetrali con il ripristino e il parziale rifacimento e il consolidamento delle recinzioni”.