Calabria: nasconde la droga nello zaino del bambino, arrestato lo zio

La vicenda è accaduta a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, e ha messo a repentaglio la vita di un minore: un bambino, 4 anni, si è presentato all’asilo come solito fare, ha aperto lo zaino e ha trovato un involucro contenente della “polvere bianca” con il quale, non consapevole, ha cominciato a giocare. Le maestre hanno subito inteso che qualcosa non andava e hanno prontamente sequestrato la bustina, evitando che anche gli altri piccoli potessero toccarla o, peggio ancora, ingerirla. A questo punto, sono state allertate le forze dell’ordine le quali, una volta analizzato il contenuto, hanno capito che si trattava di cocaina. I Carabinieri hanno pertanto cominciato a svolgere le prime indagini, ristrette alla cerchia familiare, e hanno collegato la sostanza allo zio del piccolo, un 30enne del posto. Il giovane pertanto è stato arrestato e, al contempo, sono stati allertati i Servizi Sociali per coinvolgimento di minore.