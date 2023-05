Calabria, nasce il nuovo Osservatorio contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro

StrettoWeb

“Vogliamo contribuire a far diventare la nostra una regione a discriminazione zero nel Lavoro“. Così la neo presidente dell’Osservatorio contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro, la sindacalista Ornella Cuzzupi, commenta l’istituzione del nuovo organismo che si insedierà domani, alle 11 a Reggio in Consiglio Regionale.

Istituito con Legge regionale n° 41 del 28 novembre 2022, l’Osservatorio avrà funzioni consultive e di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing. Ne faranno parte un delegato di ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l’Assessore al Lavoro ed il dirigente generale del dipartimento dell’Assessorato, 3 esperti legali designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, un rappresentante ciascuno per INAIL, Ispettorato del Lavoro, INPS; Consulenti del lavoro, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro.

Ornella Cuzzupi, che è Segretario Nazionale Scuola dell’UGL ed anche segretario confederale del sindacato in Calabria, ha tenuto a precisare che il suo incarico è totalmente gratuito e che “l’obiettivo dell’azione dell’Osservatorio sarà di dare la possibilità, a tutti i lavoratori, della difesa inviolabile della dignità sui luoghi di lavoro e dei diritti sanciti nella Costituzione e nelle leggi in materia.

Nel ringraziare per la sensibilità il presidente della Giunta, Occhiuto, ed il presidente del Consiglio, Mancuso, che hanno fortemente sollecitato la nascita e gli atti istituzionali necessari all’insediamento di questo nuovo indispensabile strumento, tanto più in un territorio come quello calabrese, confermo che mi batterò per tutelare, attivando la più ampia collaborazione col Consiglio, la Giunta e le parti sociali, le condizioni di chi in Calabria vive e lavora“.