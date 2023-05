Calabria, martedì il ministro Piantedosi ad Africo per inaugurare la nuova caserma

StrettoWeb

Grande attesa per l’arrivo del Ministro Matteo Piantedosi in Calabria, previsto per domani 30 maggio. Tra i vari impegni istituzionali che lo vedono coinvolto in provincia di Reggio Calabria, significativa sarà la sua presenza all’inaugurazione della Caserma dei Carabinieri ad Africo Nuovo, comune tristemente associate con le cosche ‘ndranghetiste. Fondamentale anche la scelta dello stabile in cui sorgerà il nuovo presidio di sicurezza: si tratta infatti di un edificio confiscato alla mafia, una villetta di due piani tornata in mano della giustizia nel 2005.

La storia che si nasconde dietro questo immobile è rimarchevole: dopo essere stata confiscata, nel 2007 venne assegnata al Comune che, a sua volta, la diede in comodato alla Diocesi di Locri per farne un centro di aggregazione il quale, però, non vide mai la luce. Nel 2021 quindi, i Carabinieri chiesero all’allora giunta comunale e alla Diocesi vescovile di Locri di poter utilizzare l’edificio per la realizzazione di una nuova caserma.

Grazie quindi ai proventi della Regione, l’abitato ha riacquistato nuova vita, come una fenice che rinasce dalle sue ceneri più forte di prima: da bene della mafia a simbolo di giustizia, il passo è degno di nota. Saranno presenti all’inaugurazione anche il Comandante generale dell’Arma Teo Luzi, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, il comandante delle Legione Calabria Pietro Salsano e il sindaco Domenico Modaffari.