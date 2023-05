Calabria, la Cassazione respinge il ricorso della Procura contro la scarcerazione di Pittelli

StrettoWeb

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura della Repubblica di Catanzaro contro la revoca degli arresti domiciliari all’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli.

La decisione era stata presa il 31 gennaio scorso dal tribunale della libertà di Catanzaro, dopo un rinvio dalla stessa Cassazione, accogliento il ricorso dei difensori di Pittelli, gli avvocati Salvatore Staiano, Gian Domenico Caiazza e Guido Contestabile, per mancanza di indizi. Contro quella decisione, la Procura aveva fatto appello che è stato dichiarato inammissibile oggi dai giudici della Corte. Giancarlo Pittelli è imputato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Rinascita Scott” alle cosche di ‘ndrangheta del Vibonese in corso nell’aula bunker di Lamezia Terme.

Era tornato libero, dopo oltre tre anni di detenzione, prima in carcere e poi ai domiciliari, nel marzo scorso dopo essere stato arrestato nel dicembre del 2019 nell’ambito dell’operazione “Rinascita Scott” coordinata dalla Dda di Catanzaro e coinvolto successivamente nell’inchiesta “Mala pigna” della Dda di Reggio Calabria.