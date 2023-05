Calabria: badante narcotizza i due anziani che ha in cura per rapinarli, arrestato

StrettoWeb

A Decollatura, nel catanzarese, i carabinieri hanno arrestato un giovane accusato di rapina. “Premesso che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati – si legge in una nota dei carabinieri – e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili“.

I Carabinieri della Stazione di Decollatura (CZ), nel primo pomeriggio di ieri, hanno eseguito un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme (CZ). Destinatario è un 29enne residente in quel comune. Il soggetto, riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, dovrà scontare la pena della reclusione per un periodo di 2 anni, 3 mesi e 9 giorni.

I fatti e le responsabilità del badante

I fatti contestati risalgono al gennaio dell’anno 2021 quando il giovane, insieme ad una complice di San Pietro Apostolo (CZ), aveva narcotizzato una coppia di anziani ultraottantenni di Conflenti (CZ). I due avevano versato in una bevanda un’elevata dose di sostanza sedativa. A casa dei due anziani in questione il giovane prestava servizio come collaboratore domestico. Voleva impossessarsi di una ingente somma di denaro contante e di vari generi alimentari.

I due anziani, lasciati riversi sul pavimento in stato di narcosi profonda, erano stati salvati solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione e dei sanitari del 118. Pochi giorni dopo l’evento, a seguito di un’articolata indagine portata avanti dagli uomini dell’Arma che aveva consentito di ricostruire le varie fasi del delitto, l’Autorità Giudiziaria lametina aveva emesso anche alcune misure cautelari a carico degli indagati in attesa della definizione del giudizio.

Il giovane arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro