Calabria: assunzioni nella sanità, domani incontro con Occhiuto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 10.30, presso il dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità, Roberto Occhiuto, il sub commissario alla sanità, Ernesto Esposito, il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Iole Fantozzi, e il commissario straordinario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti, terranno una conferenza stampa per illustrare i dati relativi alle assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari, fatte dalla Regione nell’ultimo anno.