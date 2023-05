Cade dalla sedia e muore dopo tre giorni: dramma per una bambina di sei anni

StrettoWeb

Una morte drammatica per una bambina di 6 anni. La piccola è deceduta nell’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dopo tre giorni da una caduta in casa che inizialmente è sembrata essere banale. La notizia è riportata sull’edizione odierna di Carlino Reggio . La tragedia è avvenuta a Pieve Rossa, frazione del Comune di Bagnolo in Piano, nel Reggiano.

Martedì scorso la bimba, Giulia, stava giocando quando all’improvviso è finita a terra da una distanza di solo poche decine di centimetri. Ha sbattuto la testa e i genitori hanno chiamato i soccorsi. Arrivata all’ospedale, la piccola ha avuto un primo arresto cardiaco, ma i medici l’hanno rianimata. Ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell’Arcispedale, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Venerdì sera il cuore di Giulia ha smesso di battere. I medici che l’avevano in cura non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri della stazione locale di Bagnolo hanno indagato sulla vicenda. In base ai primi accertamenti i militari non hanno riscontrato disattenzioni da parte della famiglia, che era presente al momento dell’accaduto. I genitori hanno già avuto l’ok per i funerali che si svolgeranno in forma privata.