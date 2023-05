Buon compleanno Bobi! Il cane più vecchio del mondo compie 31 anni

StrettoWeb

Una vita da record: è la storia di Bobi, il cane più longevo mai esistito, che ha compiuto 31 anni lo scorso 11 maggio. Bobi, nato nel 1992, è nato e cresciuto nel villaggio di Conqueiros, in Portogallo, dove ha trascorso una vita felice e serena immerso nella pace della natura boschiva. Ed è questo, secondo il suo padrone Leonel Costa, il segreto della sua longevità: Bobi infatti, è libero di muoversi negli immensi spazi verdi che lo circondano, sempre senza guinzaglio, e mangia tutto quello che la sua casa gli offre, senza rispettare particolari indicazioni alimentari dettate dai veterinari. Una vita molto lunga la sua, che lo ha visto entrare di diritto nel Guinness World Record come “l’esemplare di cane più vecchio mai esistito”.

“Tantissimi giornalisti e curiosi sono arrivati da tutto il mondo per fare una foto con Bobi”, ha infatti detto Costa, 38 anni, che ha condiviso praticamente tutta la vita con il suo inseparabile amico a 4 zampe. Un amore incondizionato tra i due che, forse, ha aiutato anche la serenità del peloso e a farlo vivere così tanto. Per celebrare il suo 31esimo traguardo, una tappa davvero speciale, è stata organizzata una vera e propria festa di compleanno: più di 100 invitati, un menu tradizionale portoghese e ballerini ad animare il party. Non abbiamo altro da aggiungere, ma solo augurare altrettanti anni a questo simpatico cagnolone. Buon compleanno Bobi!