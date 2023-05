Un nuovo appuntamento per promuovere i Bronzi, il direttore Malacrino ospite del Rotary Club di Rende

StrettoWeb

Continuano gli appuntamenti promossi dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria intorno ai Bronzi di Riace. Domani 24 maggio 2023, alle ore 19.30, il direttore del MArRC Carmelo Malacrino sarà ospite del Rotary Club di Rende, distretto 2102, per una conferenza sul tema “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Premio Colonie Magna Grecia, presieduto dall’arch. Maria Rita Acciardi.

“I Bronzi di Riace continuano a essere i principali capolavori del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – dichiara Malacrino -, capaci di attrarre visitatori da ogni parte del mondo. Grazie alla loro magnifica perfezione, il MArRC promuove e valorizza la sua intera collezione archeologica, facendo scoprire lo straordinario patrimonio culturale della Calabria nell’antichità. Ringrazio il presidente del Rotary Club di Rende, prof. Mimmo Legato, e tutto il suo staff per l’invito a presentare il nostro Museo a quanti si collegheranno sulla piattaforma digitale dal vari Club d’Italia. Iniziative di questo tipo servono non solo per far conoscere questi “capolavori del Mediterraneo”, ma anche per consolidare negli stessi Calabresi la consapevolezza dell’importanza storica e culturale di questo territorio, da sempre crocevia di culture”.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro.

Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.