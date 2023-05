Bova Marina, approvato rendiconto gestione finanziaria 2022

StrettoWeb

Approvato il rendiconto relativo alla gestione per l’esercizio finanziario 2022 del Comune di Bova Marina. Durante l’ultima seduta consiliare, il Civico Consesso ha costatato che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale e contabilità pubblica. “Il conto del bilancio dell’esercizio 2022 si chiude con un risultato attivo di amministrazione pari a € 4.380.032,75. Un dato particolarmente positivo è costituito dal rispetto dei parametri previsti dal Ministero dell’Economia e Finanze, il che significa che il bilancio del Comune di Bova Marina è in equilibrio – afferma il presidente del Consiglio Bruno Salvatore Autelitano -. Altro dato che emerge è stata la capacità di riscuotere da parte dell’Ente somme iscritte al bilancio degli anni precedenti pari a € 1975914, 51 grazie ad una azione virtuosa e agli indirizzi della Giunta comunale. Questo dato sommato ai 3893902,76 € di riscossione di competenza dell’anno 2022, consente di avere un totale virtuoso di riscossioni pari a € 5869817, 27. Si è proseguito in questo modo, nel percorso di risanamento dei conti pur nella persistente difficoltà derivante dai sempre minori trasferimenti da parte dello Stato”.

Il primo cittadino Saverio Zavettieri aggiunge: “si tratta di una presa d’atto dei numeri da cui discende una gestione virtuosa, con i conti in equilibrio, senza ricorso ad anticipazioni di cassa per onorare i debiti contratti in precedenza cui si è fatto fronte pur in presenza di una forte contrazione delle entrate extra-tributarie passate nel 2022 da 1.369.690,72 di previsione a 875.363,72 € accertate fino alla cifra irrisoria di € 67.728,89 effettivamente riscosse”.