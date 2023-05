Bova: 1° Giugno dedicata alle scuole, tra percorsi di alternanza e concerti musicali

StrettoWeb

Sarà una giornata interamente dedicata alle scuole quella di giovedì primo giugno a Bova, tra percorsi di alternanza e concerti musicali. A darne notizia è Gianfranco Marino, Vicesindaco delegato alla pubblica istruzione. “Anche per quest’anno – spiega Marino – abbiamo inteso consolidare l’attenzione che da anni riserviamo alle scuole. Lo abbiamo fatto fin dall’inizio dell’anno attraverso la stipula di appositi protocolli d’intesa con diverse scuole del territorio metropolitano e della Città di Reggio, concretizzatisi in incontri periodici negli Istituti scolastici dove abbiamo illustrato ai ragazzi i contenuti del nostro patrimonio culturale, materiale ed immateriale. Dall’inizio della primavera abbiamo iniziato ad ospitare i ragazzi nel nostro centro storico, conducendoli alla scoperta di quanto precedentemente illustrato. Tra gli appuntamenti in calendario – prosegue il Vicesindaco – che vanno ad inserirsi nel quadro di una programmazione articolata, la giornata di giovedì primo di Giugno rappresenta sicuramente una tappa importante, interamente dedicata ai ragazzi. La mattinata sarà dedicata alla conclusione di un PCTO che ci ha visti ospitare per il secondo anno consecutivo i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina, indirizzo Liceo Scientifico. Nello specifico, dalle 9:00 alle 15:00 i ragazzi delle quarte classi accompagnati dalla Dirigente la Dott.ssa Domenica Minniti e dalle docenti Mariella Napoli e Margherita Festa, saranno impegnati nel percorso “Vùa ambrò, Bova in cammino. Un itinerario per le vie del centro storico dove avranno la possibilità di interfacciarsi con alcune personalità del territorio su temi come la lingua e la cultura dei Greci di Calabria, il Geoparco dell’Unesco, la cultura bizantina nella Calabria Greca e i principali aspetti legati all’archeologia del territorio.

Dalle 18:00 spazio ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Bova Marina – Condofuri. Il programma del pomeriggio sera prevede in apertura la cerimonia di proclamazione del “Sindaco Junior”. A seguire, in Piazza Roma si terrà il consueto concerto di fine anno dell’orchestra “Calliope” dell’Istituto. Mi sento di rivolgere un ringraziamento – conclude Marino – alle due dirigenti per la sensibilità dimostrata rispetto ad un’idea di apertura al territorio, che tracciano il profilo di una scuola in continua evoluzione. Un grazie sentito va naturalmente al personale docente impegnato nella realizzazione dei due eventi ed agli operatoti del nostro Ente, che saranno impegnati a garantire il giusto supporto logistico”.