Bollette: in Calabria si consuma più gas e costa di più, Reggio la provincia più virtuosa

In Calabria si consuma più gas, e si spende di più, rispetto ai dati nazionali: a sostenerlo è l’Osservatorio di SOStariffe.it, che ha analizzato la situazione delle bollette luce e gas in regione.

“La provincia che spende di più per le bollette – è scritto in una nota – è quella di Crotone, con una spesa complessiva di 2.928 euro per le famiglie che hanno una fornitura in regime di tutela. Crotone è anche la provincia con i consumi e la spesa più alta per il gas. I consumi medi superano i 1.000 Smc contro una media nazionale di 849. A fronte di questi consumi, la spesa per chi è in regime di tutela è 1.652 euro l’anno, quasi il 20% in più rispetto alla media italiana. Considerando anche la spesa per l’energia elettrica, Crotone è prima tra le province per i costi delle bollette. La spesa complessiva supera di oltre 200 euro quella media”.

Dietro a Crotone c’è Cosenza (2.816 euro) e Catanzaro (2.777). Nelle tre le province la spesa per le bollette supera il livello medio (2.711) per chi è in regime tutelato. Per chi ha scelto una fornitura nel mercato tutelato – prosegue la nota – l’importo delle bollette “scende in modo deciso. Grazie alle migliori tariffe si risparmiano in media 452 euro all’anno. A poter risparmiare di più sono gli abitanti del Crotonese. Analizzando le offerte sul mercato libero luce e gas e attivando le forniture con le tariffe più convenienti si possono ridurre le bollette fino a 550 euro all’anno“.

Nonostante il risparmio garantito dal mercato libero sia consistente, è scritto nella nota, “in molte province è inferiore al dato nazionale. L’unica in cui si risparmia è quella di Crotone. Nelle altre città calabresi il risparmio oscilla tra i 367 euro di Vibo e i 459 euro di Reggio, più basso rispetto ai 513 euro nazionali“.

Chi non è passato al mercato libero può approfittare dei prezzi in discesa sul mercato e iniziare a risparmiare. Come dimostrano i dati raccolti da SOStariffe.it, “gran parte del risparmio si concentra sull’elettricità. Scegliendo le migliori tariffe luce l’importo si riduce di oltre 300 euro l’anno. Sommando il risparmio a quello per la fornitura gas chi vive in Calabria arriva a risparmiare in media il 16,42% della spesa annua“.