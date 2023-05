Il Bibliobus attraversa Reggio Calabria per il Maggio dei Libri

StrettoWeb

“Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, IlMaggioDeiLibri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nella sua missione, Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati”.

“ATAM – si legge in una nota della stessa azienda trasporti – in sinergia all’Assessorato Cultura e Turismo ha deciso di mettere in campo il proprio Bibliobus, tra le iniziative che si svolgeranno tra il 3 ed il 31 maggio. Durante questa, speciali soste del Bibliobus, la biblioteca su ruote di ATAM SpA. Sarà possibile prendere in prestito e donare libri (no libri scolastici, no enciclopedie) da zero a 100 anni che verranno destinati al Bibliobus ed a rimpinguare, ove necessario, anche le Biblioteche diffuse presenti nella nostra città”.

“Ecco le nostre date:

Venerdì 5 maggio 2023 Istituto Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco” Pellaro 9:00 – 12:00

domenica 7 maggio 2023 PIAZZA DUOMO orario in corso di definizione

mercoledì 10 maggio 2023 PIAZZA CASTELLO 9:00/12:00

venerdì 12 maggio 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI’, Scuola Primaria c/o cortile

giovedì 18 maggio 2023 ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI’, Scuola Secondaria di Primo grado, VIA FIGURELLA 27, CATONA (RC) 9:00/12:00

lunedì 22 maggio 2023 LICEO SCIENTIFICO “ALESSANDRO VOLTA” 9:00/12:00

giovedì 25 maggio 2023 PIAZZA ITALIA 9:00/12:00″