Berlusconi dimesso dal San Raffaele dopo 45 giorni

Dopo 45 giorni di ricovero Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato dimesso ed è uscito stamani dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato dal 5 aprile scorso per curare un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Silvio Berlusconi ha alzato una mano in segno di saluto a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l’ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l’ospedale. Il leader di Forza Italia è stato dimesso oggi dopo 45 giorni di ricovero, di cui i primi 12 in terapia intensiva. Lo scorso 16 aprile era poi stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q della struttura.

Berlusconi, Occhiuto: “felici per suo ritorno a casa, un abbraccio da tutta la Calabria”

“La notizia del ritorno a casa del presidente Silvio Berlusconi ci rende estremamente felici. Un grande e affettuoso abbraccio da tutta la Calabria”.

Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.