La Basket School vince il derby messinese contro la Fortitudo: in gara-1 è 72-74

La festa del basket messinese continua. Teatro della kermesse cestistica cittadina è stato stavolta il PalaRussello, dove la Fortitudo Messina e la Basket School Messina hanno dato vita ad un derby entusiasmante sia in campo che dal punto di vista del coinvolgimento del pubblico. Si è tornati a giocare con la presenza degli appassionati, elemento imprescindibile di una manifestazione sportiva. Sul campo ha vinto la Gold & Gold Messina, ma sugli spalti hanno vinto entrambe le tifoserie che hanno incitato a gran voce le rispettive squadre in maniera corretta e tra le quali spiccava la presenza di tanti ragazzini delle formazioni giovanili.

Gara-uno della serie finale per la promozione in serie B Interregionale la conquista dunque la Gold & Gold Messina che supera una mai doma Fortitudo per 74-72, facendo saltare ancora una volta il fattore campo in questi pazzi playoff. I ragazzi allenati da Pippo Sidoti hanno condotto il match fin dalle prime battute, giocando un buon basket. Il primo periodo è stato di marca giallorossa, Di Dio, Tartamella e Zivkovic protagonisti nel 3-9. Cordaro prende il posto di Tartamella gravato di due falli. Yeyap (9 punti nella prima frazione) sembra il più ispirato tra i padroni di casa e guida la prima rimonta che si concretizza sul 13 pari.

Il break di 7-1 firmato da Zivkovic, Linde e Mancasola permette agli ospiti di chiudere in vantaggio per 14-20 alla prima sirena. All’inizio del secondo periodo due canestri dell’ottimo Cordaro e la tripla di Zivkovic regalano il +13 alla Basket School, ma un canestro dall’angolo, e una tripla dalla medesima posizione di Giannullo, più il libero di Cavalieri Jr, riportano a -7 la Fortitudo. Gli scolari rispondono per le rime: triplona di Mancasola, gioco da tre di Zivkovic, canestro da sotto di Cordaro e punteggio sul 20-35. La risposta fortitudina arriva a stretto giro di posta, protagonisti Di Nezza e Iannicelli (27-35). Coach Sidoti intanto ha iniziato le rotazioni, inserendo anche Maddaloni e Scimone al posto di Di Dio e Linde.

E sono i nuovi entrati a riportare sopra la doppia cifra di vantaggio la Gold & Gold (27-39). Obitsoe rileva Zivkovic, mentre Mancasola lascia il posto a Di Dio. La gara è piacevole, Scimone in arresto e tiro per il nuovo +13. Magarinos dalla lunetta e Iannicelli imbeccato da Simone Cavalieri riavvicinano la Fortitudo, poi il botta e risposta tra Scimone e Magarinos che fissa il risultato sul 32-43 al riposo lungo. Al ritorno in campo si alza il livello dello spettacolo. Protagonista Leo Di Dio, autore di due triple, il bel canestro di Yeyap non ferma l’ispirazione del play messinese che segna ancora dai 6,75 e subisce anche fallo. La panchina di casa è costretta al time out per fermare l’inerzia della gara. Al ritorno in campo Di Dio mette anche l’aggiuntivo, la Gold & Gold raggiunge un vantaggio massimo di 17 lunghezze (36-53).

La squadra di Claudio Cavalieri, priva del suo capitano Bellomo, non si disunisce e risponde immediatamente con break di 9-2 propiziato da due bombe di Antonio Di Nezza, un paio di magie del giovane Cavalieri e dal libero di Magarinos. In mezzo il viaggio in lunetta di Leo Di Dio (47-55). La Basket School non molla la presa e con il ritrovato Maddaloni, la tripla di Zivkovic e il jumper del solito Di Dio si riporta sul +12 (50-62). I verdi di casa rispondono con Iannicelli e Di Nezza accorciando lo svantaggio, ancora Di Dio mette il canestro del +10. Cavalieri Jr. da sotto va a segno, Maddaloni con un bel movimento spalle a canestro risponde. Sull’ultimo possesso Magarinos, lasciato troppo libero, piazza la tripla che fissa il punteggio sul 59-66 alla penultima sirena.

Nell’ultimo quarto la Basket School rischia grosso. Dopo il libero di Iannicelli, la tripla centrale di Cordaro riporta i giallorossi sul +9, ma un break di 6-0 firmato da uno scatenato Iannicelli e da Yeyap, riapre i giochi (66-69). Simone Cavalieri fa 1/3 ai liberi e la rimonta neroverde si ferma sul 67-69. L’uscita di Magarinos a 3’53” per raggiunto limite di falli è un duro colpo per i padroni di casa. Pippo Sidoti rimette in campo Scimone al posto di uno stanco Mancasola, Di Dio realizza il canestro del +4 che fa respirare i compagni. Maddaloni da sotto piazza il canestro del +6 a 2’12” dalla fine.

Gold & Gold sembra avere la partita in mano. A Yeyap non riesce un appoggio facile a canestro, Di Dio recupera un pallone fondamentale, poi Di Nezza ruba palla e va a segnare il canestro del -4 a 38” dalla fine. Torna in campo Mancasola, Cordaro fa 1/2 ai liberi per il 69-74 e nel possesso finale Iannicelli realizza la tripla del definitivo 72-74 che regala una vittoria fondamentale nell’ottica della serie finale alla Gold & Gold. Finisce con l’esultanza dei giocatori e dei tifosi della Basket School, strette di mani con gli avversari e appuntamento a mercoledì prossimo al PalaMili, alle ore 20, per gara-2. Sicuramente sarà un’altra partita da vivere intensamente per i protagonisti e tutti gli appassionati della palla a spicchi della nostra Messina

Fortitudo Messina – Gold & Gold Messina 72-74

Parziali: 14-20, 20-23 (34-43), 25-23 (59-66), 13-8

Fortitudo Messina: Di Nezza 14, Mollica, Ottoborgo n.e., Magarinos 9, Mento n.e., Cavalieri S. 11, Iannicielli 19, Molonia n.e., Giannullo 6, Giovani, Terzi n.e., Yeyap 9. Allenatore: Claudio Cavalieri

Gold & Gold Messina: Maddaloni 7, Obitsoe, Freni n.e., Di Dio 24, Scimone 7, Tartamella 4, Linde 2, Mancasola 6, Zivkovic 14, Cordaro 10. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Matteo Filesi e Francesco Giunta

Note: Uscito per 5 falli Magarinos