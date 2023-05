Bari-Reggina, spettacolo come all’andata: al San Nicola ci sarà la coreografia

StrettoWeb

“In occasione dell’ultima gara casalinga della stagione regolare che ci vedrà ospitare la Reggina, la Curva Nord allestirà una scenografia totalmente autofinanziata. Ogni barese potrà dare il proprio contributo acquistando la sciarpa celebrativa dei 35 anni anni di gemellaggio con gli amaranto. Sarà possibile reperirla presso le sedi dei gruppi organizzati a partire da venerdì 28 aprile e presso i consueti banchetti in Curva Nord in occasione delle prossime partite casalinghe. Onoriamo questo gemellaggio e continuiamo a vivere questo sogno, tutti insieme e fino alla fine”.

Così, su Facebook, “MAI PER MODA – Seguaci della Nord”, il gruppo ultras del Bari che comunica l’allestimento di una coreografia per il match tra Bari e Reggina di sabato 13 maggio. Si tratta dell’ultima partita interna della stagione regolare della squadra pugliese, la cui tifoseria è gemellata con quella amaranto. Anche all’andata al Granillo, infatti, fu spettacolo di luci, colori e coreografie. Il Bari, ricordiamolo, dopo il pari di ieri contro il Cittadella ha visto quasi definitivamente sfumare il sogno secondo posto, ma è a un passo dalla terza piazza matematica, la migliore in ottica playoff.