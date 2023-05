Bari-Reggina, le info utili per i tifosi amaranto che si recheranno al San Nicola

StrettoWeb

Si deve ancora giocare Reggina-Como, in programma domani, ma si parla già di Bari-Reggina. “E’ attiva dalla giornata odierna – si legge sul sito ufficiale amaranto – la prevendita riservata ai tifosi amaranto che vorranno assistere alla gara Bari-Reggina, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00 allo stadio San Nicola di Bari. Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale”.

“Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Il prezzo intero del tagliando per il Settore Ospiti è di € 14,00 comprensivo di costi di prevendita. Il settore ospiti non può essere acquistato dai residenti nella Provincia di Bari. La vendita riservata agli ospiti chiuderà venerdì 12 maggio alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara”.

INFO UTILI

Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio;

Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza;

Il titolo d’ingresso è obbligatorio da 5 anni compiuti in su;

Il titolo d’ingresso non è rimborsabile;

L’apertura porte è programmata 2 ore prima dell’orario di inizio gara (salvo diverse indicazioni in sede GOS).