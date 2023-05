Reggina, Crisetig: “tante volte si cerca un colpevole nelle sconfitte, ma ci sono anche gli altri”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Stiamo facendo delle buone partite ma a differenza dell’andata non riusciamo a portarle a casa. Noi le prepariamo, ci alleniamo, siamo scesi in campo ottimamente. Tante volte si cerca sempre un colpevole quando si perde, ma ci sono anche gli altri e i loro meriti, così come ci sono nostri meriti quando vinciamo. Però ora pensiamo a venerdì, all’Ascoli”. Così Lorenzo Crisetig in conferenza stampa al termine di Bari-Reggina.

“Il nostro spirito dopo il -5 confermato? La penalizzazione condiziona fino a un certo punto, è chiaro che senza saremmo ai playoff matematicamente, però ci deve aiutare a stringerci”.