Bari-Reggina, spettacolo sugli spalti: le coreografie delle due tifoserie, gemellate | FOTO

Bellissimo, come all’andata. Che sia Reggina-Bari o Bari-Reggina, poco cambia. Nell’attesa, e nella speranza, che sul campo possa essere spettacolo, al momento ci pensano i tifosi a renderlo tale. Sugli spalti, ovviamente. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, ecco le coreografie delle due tifoserie, gemellate da una vita.

I supporters di casa avevano annunciato da tempo una coreografia, sia per omaggiare il gemellaggio sia per rendere grazie alla propria squadra nell’ultima gara interna stagionale, con l’attesa playoff che potrebbe regalare la Serie A. Dal canto loro, anche gli ultras amaranto, presenti in massa (778), hanno celebrato lo storico legame attraverso un’altra coreografia.