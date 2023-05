Barcellona Pozzo di Gotto: Municipia migliora i servizi

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, Municipia S.p.A., affidataria del servizio di supporto all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate del Comune, ha comunicato con una nota le misure di miglioramento del servizio che ha adottato in esito alle osservazioni e alle richieste che l’Amministrazione le aveva formulato nei giorni scorsi a seguito dei disagi diffusamente lamentati dai cittadini circa le modalità di gestione degli avvisi di accertamento per tributi locali di recente emissione.

Municipia S.p.A. comunica che è stato ampliato il calendario di sportello, adesso aperto dalle ore 9,00 alle 13,00 di lunedì, martedì e giovedì, e dalle ore 15,00 alle 18,00 del martedì, dunque con una giornata ed un’ora al giorno di funzionalità in più. Uno sportello dedicato ai professionisti è stato attivato, invece, nelle giornate di mercoledì, a partire dalle ore 15 e fino alle 18. Per quanto concerne la questione relativa agli appuntamenti per la trattazione delle pratiche fissati dopo i termini di scadenza per il pagamento o la contestazione (60 gg. dalla notifica), la Società ha precisato che saranno valutati nuovi appuntamenti.

Attivato anche il “Portale del contribuente”, raggiungibile all’indirizzo https://cizrm.municipia.eng.it/?ente=A638, a disposizione dei contribuenti per prenotare un appuntamento, scaricare modelli ed accedere alle altre informazioni disponibili. Municipia, infine, ha confermato “…. la possibilità di mantenere i benefici della riduzione delle sanzioni per omessa e infedele dichiarazione anche nei casi in cui i provvedimenti di rettifica o rigetto di istanze di autotutela vengano adottati dopo la scadenza dei 60 giorni dalla consegna degli avvisi di accertamento, così come si procederà all’annullamento di atti impositivi anche quando il provvedimento in esito risulterà adottato alla scadenza del predetto termine”.