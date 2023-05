Barcellona P.G., assolto uomo accusato del reato di guida sotto l’effetto di droghe

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In data 16 Maggio 2023 è stata pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giudice Dott.ssa Anna Lisa Polimeni, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di F.C. difenso dagli Avvocati Francesco Rizzo e Salvatore De Natale. L’uomo era stato accusato del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacente a seguito di accertamento tossicologico svolto in un quanto coinvolto in un incidente occorso in Lipari (ME) nel 2019.

La difesa ha prima avanzato richiesta di rito abbreviato per poi concludere il procedimento provando la non colpevolezza dell’imputato.

Infatti, dall’esame delle prove emerse si è constatato come l’accertamento della presenza nelle urine di metabolici di sostanza stupefacente non è dimostrativo dell’attuale sussistenza dello stato di alterazione (richiesto invece dalla norma) in quanto ciò costituisce la fase successiva dell’assunzione della sostanza. L’attualità degli effetti di alterazione può essere provata solo all’esito dell’esame ematico che nel caso di specie non era stato effettuato.