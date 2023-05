Ballottaggi: urne aperte domenica e lunedì, si vota in 41 città

StrettoWeb

Domani, domenica 28 maggio dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 29 maggio dalle 07:00 alle 15:00 si vota per i ballottaggi in 41 comuni italiani. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede subito dopo la fine delle operazioni di voto. Occhi puntati su Ancona, unico capoluogo di regione, Pisa, Brindisi, Massa, Siena, Terni, Vicenza.

Ad Ancona il centrodestra al primo turno, con il candidato Daniele Silvetti, non è andato troppo lontano incassando dal 50%, incassando il 45% dei voti e staccando di quattro punti l’assessore uscente Ida Simonella che si è fermata al 41,3%. A Pisa il sindaco uscente Michele Conti, sostenuto dal centrodestra e da tre liste civiche, sfida Paolo Martinelli, candidato di centrosinistra e Movimento cinque stelle. Al primo turno Conti ha sfiorato la vittoria fermandosi al 49,96% mentre il suo sfidante ha ottenuto il 41,1%.

A Siena la sfida è tra due donne: al primo turno Nicoletta Fabio del centrodestra ha ottenuto il 30,5% e Anna Ferretti, di centrosinistra il 28,8%. Decisivo sarà il voto delle liste civiche, la più importante ha ottenuto oltre il 22%. E le due candidate non hanno dato vita a nessun apparentamento.