Azzerato giro di droga nella movida di Taormina: 19 condanne in appello

Condannati anche in appello, sebbene con qualche sconto di pena, gli accusati nel processo scaturito dall’operazione Alcantara su una vasta rete dello spaccio di droga. Il traffico era gestito da due gruppi nei luoghi della movida di Taormina e Giardini Naxos e in alcuni centri della Valle dell’Alcantara. L’inchiesta condotta dalla Dda di Messina ha portato ad una serie di arresti nell’aprile 2021.

Al vaglio della Corte d’appello di Messina il troncone che in primo grado era stato giudicato con l’abbreviato e che si era concluso con 21 condanne e 2 assoluzioni. Il processo d’appello si è chiuso con 19 condanne e 2 assoluzioni. I giudici della Corte d’appello hanno riformato in parte la sentenza di primo grado riconoscendo, in alcuni casi, le attenuanti generiche, in altri la continuazione con altre sentenze.