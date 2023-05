Aumenta la tensione in Ucraina, Farnesina: “italiani lascino subito il paese”

StrettoWeb

“Si continuano a registrare sempre più pesanti attacchi missilistici a Kiev e in tutto il territorio ucraino. Si raccomanda la massima prudenza“. E’ quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri, gestito dall’Unità di Crisi della Farnesina. Si tratta di un aggiornamento pubblicato oggi anche sulla homepage dell’ambasciata d’Italia a Kiev.

“Tutti i viaggi verso l’Ucraina, a qualsiasi titolo, sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco“, conclude l’avviso della Farnesina.