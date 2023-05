Attacco hacker negli USA: “è responsabilità della Cina”

StrettoWeb

Gli Stati Uniti e loro alleati occidentali hanno accusato un “attore informatico” sponsorizzato dalla Cina di essersi infiltrato silenziosamente nelle “infrastrutture critiche” americane e hanno avvertito che simili campagne potrebbero aver luogo in tutto il mondo. In un avviso congiunto, le autorità di sicurezza informatica di Usa, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda hanno avvertito di un “gruppo di attività dannose” associato a “un attore informatico sponsorizzato dalla Repubblica popolare cinese, noto anche come Tifone Volt. Questa attività colpisce le reti dei settori delle infrastrutture critiche degli Stati Uniti” e l’entità che ha effettuato l’attacco “potrebbe applicare le stesse tecniche in tutto il mondo“, hanno aggiunto.

In un comunicato separato, il gruppo americano Microsoft ha spiegato che ‘Volt Typhoon’ è attivo dalla metà del 2021 e che ha preso di mira tra l’altro infrastrutture critiche dell’isola di Guam, che ospita un’importante base militare americana nell’Oceano Pacifico. Questa campagna rischia di “interrompere l’infrastruttura di comunicazione critica tra gli Stati Uniti e la regione asiatica in crisi future“, ha avvertito Microsoft ritendendo che “il comportamento osservato suggerisce che l’autore della minaccia intende intercettare e mantenere l’accesso (all’infrastruttura) non rilevato il più a lungo possibile“. Citando sempre la Microsoft, poche ore prima il New York Times aveva riportato che un gruppo di hacker legato al governo cinese aveva installato un codice maligno nel sistema di telecomunicazioni a Guam e in altre aree del territorio americano.