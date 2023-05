Mosca accusa Kiev: “attacco al Cremlino per colpire Putin, risponderemo”. Il VIDEO dell’esplosione

StrettoWeb

Attacco terroristico al Cremlino. Lo stesso servizio stampa del Cremlino, citato dall’agenzia Ria Novosti, ha informato dell’episodio: “l’attacco sventato la notte scorsa sul Cremlino con due droni è stato un attentato terroristico ucraino alla vita del presidente Vladimir Putin, che è rimasto illeso“. Il sindaco di Mosca, Serghey Sobyanin, ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla capitale. E nella stessa agenzia si legge che “Mosca adotterà misure di ritorsione contro Kiev“.

Il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov, afferma che Vladimir Putin non era al Cremlino nel momento dell’attacco con droni di cui parla lo stesso servizio stampa della presidenza russa. Lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti.

Ma l’Ucraina risponde, riferendo di non avere “nulla a che fare” con l’attacco dei droni al Cremlino. Lo riferisce la presidenza ucraina. “Per quanto riguarda i droni sul Cremlino, è tutto prevedibile… La Russia sta chiaramente preparando un attacco terroristico su larga scala“. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. “L’Ucraina conduce una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione Russa”, perché “non risolverebbe alcun problema militare e fornirebbe a Mosca motivi per giustificare i suoi attacchi ai civili”. “I droni sulle strutture energetiche o sul Cremlino possono solo indicare le attività di guerriglia delle forze di resistenza locali”, ha aggiunto.