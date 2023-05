Juventus, spezzato il tabù trasferta: 0-2 all’Atalanta e secondo posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continua a restare caldissima la lotta per i 3 posti Champions League rimanenti alle spalle del Napoli. Milan e Inter si erano assicurate i 3 punti nella giornata di ieri, battendo rispettivamente Lazio e Roma. Quest’oggi, il lunch match della 33ª Giornata, turno che ricco di scontri diretti per l’Europa, imponeva alla Juventus di non perdere il passo contro l’Atalanta pronta a sparigliare le carte in caso di vittoria.

Missione compiuta per i bianconeri che spezzano il tabù trasferta ottenendo un successo lontano da Torino che mancava dal 19 marzo, gara esterna a San Siro contro l’Inter. Partita tutt’altro che semplice per i bianconeri contro la solita, arrembante, Atalanta che colpisce un palo per tempo, con Scalvini e Zappacosta, ma riesce a trovare la via del gol.

In contropiede la Juventus riparte e fa male due volte: prima con il giovane Iling-Junior che segna la sua prima rete in Serie A chiudendo un’azione nata da un suo recupero palla, poi con Vlahovic che a tempo ormai scaduto chiude i conti con una bella conclusione sotto l’incrocio dei pali. La Juventus scavalca la Lazio e sale al secondo posto in classifica.

Classifica Serie A

Napoli 80 (C) Juventus 66 Lazio 64 Inter 63 Milan 61 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Bologna 45 Monza 45 Torino 45 Udinese 43 Sassuolo 43 Salernitana 35 Empoli 35 Lecce 31 Spezia 27 Verona 27 Cremonese 24 Sampdoria 17