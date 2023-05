L’assurdo caso di Ilaria Paolillo: candidata in due comuni siciliani con centrodestra e centrosinistra

StrettoWeb

Sembra assurdo, ma è quanto accade in Sicilia, dove una candidata in due Comuni ha scelto schieramenti tra loro contrapposti per le amministrative del 28 e 29 gennaio prossimi. La protagonista è la dirigente del Partito animalista italiano, Ilaria Paolillo, che è nella lista ‘Per Catania Maurizio Caserta‘, del candidato sindaco del centrosinistra nel capoluogo etneo. Ma, si scopre, la stessa Polillo si candida anche per ‘Sud chiama Nord‘ a Gravina di Catania. In questo caso il gruppo in questione appoggia il primo cittadino uscente del centrodestra.

Se Polillo venisse eletta in entrambi i comuni scatterebbe l’incompatibilità e dovrebbe scegliere in quale consiglio comunale sedere. La notizia, ovviamente, sta sollevando polemiche. A Catania l’esponente animalista è nella lista civica del candidato sindaco Maurizio Caserta, economista, docente universitario, sostenuto dall’area progressista con Pd, M5s e Sinistra italiana.

A Gravina di Catania, invece, Ilaria Paolillo è candidata nella lista ‘Sud chiama Nord’. Com’è noto il fondatore e leader del gruppo in questione è l’ex sindaco di Messina e deputato alla Regione Siciliana, Cateno De Luca. E quest’ultimo appoggia il sindaco uscente, del centrodestra, Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia.