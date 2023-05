Associazione cuochi Messina: tessera di socio onorario al sindaco Basile

StrettoWeb

Il direttivo dell’associazione Cuochi Messina, guidato dalla presidente Rosaria Fiorentino, è stato ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile, al quale ha voluto tributare un omaggio per l’abnegazione e la tenacia profuse nel promuovere il territorio messinese. Al primo cittadino è stata consegnata una targa al merito, oltre che la tessera di socio onorario e la giacca ufficiale dell’associazione messinese “per l’impegno e la passione dimostrata nel valorizzare il territorio messinese attraverso le sue eccellenze enogastronomiche”, così come si legge nella motivazione.

Il sindaco Basile, insieme agli assessori Massimo Finocchiaro ed Enzo Caruso, ha ringraziato i presenti “per aver saputo cogliere i suoi sforzi nel rendere Messina una meta appetibile per un turismo che non sia solo di transito, ma per renderla più accogliente e attrattiva. Sono lieto di aver ricevuto questo omaggio, anche perché sono un vero e proprio appassionato di cucina – ha proseguito il sindaco Basile – e sono ancora più felice che si riescano a cogliere gli sforzi fatti per riportare la nostra città ai fasti del passato. Il cammino è lungo, ma è importante fare rete e unire gli sforzi di tutti nella medesima direzione”.

Presente da oltre tre lustri nel panorama enogastronomico messinese, ACM, con questo gesto, ha ricordato di essere il punto di riferimento delle giacche bianche messinesi e il proprio impegno al fianco delle istituzioni cittadine. “Siamo qui – ha dichiarato la presidente Fiorentino – per testimoniare la nostra gratitudine per la vicinanza da lei dimostrata, sin dal momento del suo insediamento, alla nostra associazione ed è alla luce della sua sensibilità e attenzione alla valorizzazione turistica di Messina, che per noi da oggi è un onore annoverarla ufficialmente tra i nostri soci”. All’incontro ha partecipato il direttivo dei Cuochi di Messina composto da Rosaria Fiorentino, Caterina Zanghì, Andrea Costa, Fabio Nolasco, Salvatore Armeli Moccia, Giuseppina Santonocito e Fabrizio Scaramuzza.