Arrestato a Catanzaro il cognato omicida di Antonio Morelli a Reggio Calabria

E’ stato arrestato questa mattina dalla Polizia a Catanzaro, Damiano Bevilacqua, responsabile dell’omicidio del cognato, Antonio Morelli. Morelli è stato ucciso a Reggio Calabria, giovedì 11 maggio. Bevilacqua dopo il gesto era scappato a Catanzaro, sembrerebbe a casa di un amico rom ma è stato ritracciato e arrestato dagli agenti.

Come già anticipato nei giorni scorsi su StrettoWeb, l’omicidio è maturato in un contesto familiare-sentimentale, in quanto la vittima sarebbe intervenuta nell’ambito di una lite tra la sorella e il cognato finchè quest’ultimo l’ha ucciso con un colpo di pistola.