Antoniozzi: “Centrodestra sia fiero di Occhiuto”

“Il centrodestra calabrese deve essere fiero del lavoro della Giunta regionale. Ovviamente non ci sono bacchette magiche ma c’è un work in progress importante dietro Occhiuto”. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “È un Presidente che sfanga ogni mattina – dice Antoniozzi – e che sta facendo un lavoro molto importante e impegnativo. Ci sono emergenze storiche e colpe che riguardano sia la destra che la sinistra. Sul mare pulito aspettiamo altri progressi questa estate – prosegue Antoniozzi – mentre sulla sanità attendiamo gli atti aziendali. In questo caso abbiamo dato suggerimenti ai direttori generali che ci auguriamo vengano recepiti. Vinceremo la battaglia difficile di una buona sanità – conclude Antoniozzi – dopo decenni di sprechi, commissariamenti e comportamenti vergognosi: Occhiuto è come Spalletti e alla fine il suo lavoro darà i frutti sperati”.