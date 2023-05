Anna Barbaro, campionessa infinita: l’atleta reggina vince il titolo italiano di Triathlon

StrettoWeb

Anna Barbaro non smette mai di stupire. L’atleta reggina, a pochi mesi dalla nascita della sua prima figlia, la piccola Francesca, è tornata a gareggiare e lo ha fatto lasciando subito il segno prendendosi il titolo italiano di Triathlon a Loano.

“In quell’ottica futura – si legge nella nota del Cip Calabria -, che la colloca come l’atleta di punta della nazionale italiana in vista delle Paralimpiadi di Parigi, Anna ha sbaragliato tutta la concorrenza: una tra tutte Annalisa Minetti che ha deciso di rimettersi in gioco e gareggiare in questa durissima disciplina. Un grazie di cuore da tutta la comunità calabrese a quest’atleta che è l’emblema della forza e della determinazione della nostra terra.

“Stiamo facendo passi da gigante in un’ottica di sviluppo e consolidamento del mondo Paralimpico calabrese – ha commentato il presidente Scagliola – grazie a tutti gli atleti, ai loro tecnici, alle loro famiglie che stanno dando un fulgido esempio di quella Calabria che tutti noi vogliamo, frutto dell’impegno, della determinazione, della sinergia con gli enti pubblici che fanno in modo che tutto questo percorso diventi indispensabile ed irreversibile“.