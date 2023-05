Amministrative Locri 2023, Cutrona: “fondamentale la presenza dei giovani per una rinnovata e proficua azione politica”

StrettoWeb

“Ho scelto di candidarmi e di intraprendere questo percorso perché credo che la politica sia lo strumento più adatto ad apportare soluzioni alle problematiche sociali e a dar vita a progetti innovativi per l’intera collettività. La mia esperienza nella politica giovanile e studentesca mi ha aiutato a capire quanto sia importante la partecipazione di quest’ultima componente nella costruzione di un futuro maggiormente solido e sicuro per i cittadini. Sono fermamente convinto che la presenza dei giovani nel futuro consiglio comunale possa rappresentare un momento fondamentale per la crescita dell’azione politica locale”. Queste le parole di Marco Cutrona, candidato della lista “Con Senso Civico Per Locri” a sostegno del candidato sindaco Raffaele Sainato.

“Credo – prosegue il giovane locrese – che la politica fatta con onestà, semplicità e senza interessi, sia la forma più alta di volontariato e soprattutto la strada da seguire da tutti coloro che, a qualsiasi età, si avvicineranno al mondo politico. Faccio parte di un nutrito gruppo di giovani che da anni, con entusiasmo e passione, porta avanti un progetto per rendere Locri una città diversa, attraverso l’ascolto delle problematiche, il dialogo con le istituzioni e la ricerca di soluzioni concrete ed immediate”.

“Il mio modo di agire e di fare – conclude Marco Cutrona – si ispirerà sempre ai valori e al bene dell’intera comunità perché considero imprescindibile l’ascolto di tutti i cittadini. Il nostro territorio ha bisogno oggi più che mai di persone coraggiose e che abbiano voglia di cambiare”.