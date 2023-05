Allerta meteo Sicilia, mare in tempesta: Eolie isolate, porto di Lipari allagato

StrettoWeb

Il maltempo che si sta abbattendo in questi giorni in tutta Italia continua imperterrito, senza concedere alcuna tregua. A fare i conti con i danni provocati dalle raffiche di vento e dai copiosi rovesci anche le Isole Eolie: l’Arcipelago infatti, è completamente isolato a causa delle sferzate dello Scirocco che hanno raggiunto i 20 nodi e il mare in tempesta. A Lipari la situazione appare ancora più difficile: il porto commerciale di Sottomonastero è completamente allagato, così come l’intera zona sottostante. Disagi anche nella zona del Canneto dove, già da ieri pomeirggio, le strade sono state invase da fango e detriti rendendo impossibile il transito. La Protezione civile comunale continua a monitorare l’intero territorio con sopralluoghi mirati, coordinata dal responsabile Domenico Russo.