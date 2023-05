Allerta Meteo rossa per lunedì 15: scuole chiuse in mezza Sicilia | ELENCO

StrettoWeb

A causa di un’allerta meteo rossa prevista per la giornata di domani, lunedì 15 maggio, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni della Sicilia. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Italia meridionale, accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione.

Un’allerta di colore rosso è stata diramata, poco fa, dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la provincia di Trapani e alcune zona del palermitano. L’allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l’intera giornata di domani, lunedì 15 maggio, forti piogge, temporali, rovesci con forti raffiche di vento e mareggiate. Un’allerta arancione è stato invece diffuso per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta; gialla infine per le zone del catanese, ragusano e siracusano. Alcuni sindaci, a cominciare da quello di Campobello di Mazara, stanno disponendo la chiusura delle scuole per domani.

Ecco l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 15 maggio:

Agrigento

Palermo

Trapani

Alcamo (Trapani)

Balestrate (Palermo)

Bisacquino (Palermo)

Bivona (Agrigento)

Borgetto (Palermo)

Campobello di Mazara (Trapani)

Canicattì (Agrigento)

Carini (Palermo)

Castellammare del Golfo (Trapani)

Cinisi (Palermo)

Corleone (Palermo)

Giardinello (Palermo)

Marsala (Trapani)

Mazara del Vallo (Trapani)

Montallegro (Agrigento)

Pantelleria (Trapani)

Partanna (Trapani)

Partinico (Palermo)

Porto Empedocle (Agrigento)

Salemi (Trapani)

Sciacca (Agrigento)

Terrasini (Palermo)

Trappeto (Palermo)

Valderice (Trapani)