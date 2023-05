StrettoWeb

È stata diramata dalla Protezione Civile regionale della Calabria, un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica-idraulica e temporali in tutta la Regione per domani martedì 2 maggio. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati.