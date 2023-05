Alessandro Borghese e la location da “diesci”: lo chef torna a Tropea con ‘4 Ristoranti’

StrettoWeb

La Costa degli Dei, suggestiva per il mare cristallino e le alte scogliere, continua a fare da palcoscenico ad eventi, spettacoli e programmi televisivi. Sopratutto Tropea, il piccolo Principato a strapiombo sulle acqua chiare, si riconferma meta ambita e preziosissima, fotografia di una Calabria mozzafiato e di un Sud Italia che, seppure radicato nella tradizione, dimostra di essere innovativo e all’avanguardia. A raccontare le bellezze, neanche tanto celate, della “Perla del Tirreno” ci pensa questa volta Alessandro Borghese, il celebrity-chef più rockettaro d’Italia. Da pochi giorni infatti, Borghese è tornato in Calabria per girare un nuovo episodio del suo, ormai amatissimo, programma “4 Ristoranti”. E tra un ciak e l’altro, dove assaggia e giudica le prelibatezze del territorio calabrese insieme ai 4 ristoratori che parteciperanno al contest, si diletta a condividere con i suoi utenti, con la solita ironia che lo contraddistingue, quelli che lui stesso definisce “i posti più belli e reconditi di Tropea“.

Basta guardare le sue stories su Instagram per capire – e vedere! – la bellezza dei luoghi che circondano lo chef: il mare prima di tutto, con una panoramica sulle spiagge bianchissime, quasi brillanti per il sole che splende e riflette. Estasiato, Borghese esclama: “tutta un’altra musica” ed effettivamente la musica, per le orecchie più attente, è diversa: nessuna canzonetta allegra ad accompagnare il video, basta il rumore leggero delle onde a fare da sottofondo alla perfezione. Po, un veloce scorcio della scogliera a strapiombo sul Tirreno, la famosa roccia che fa da fondamenta al Santuario di S. Maria dell’Isola, che troneggia imponente: “la rocca” la definisce lo chef, e tutti i torti non li ha.

E poi ancora una scenetta divertente, ma significativa per il turismo della Calabria: un’altra storia Instagram, questa volta con un nutrito gruppo di turisti che salutano alla fotocamera del cellulare. Tante persone, provenienti da Lago Maggiore, che vengono a visitare il paradiso tropeano. Questa è la prova che Tropea, a tutti gli effetti, è entrata nell’Olimpo delle mete da sogno da visitare tutto l’anno, non solo sotto il sole di Agosto. Una meta che va oltre i confini locali, oltre quelli nazionali, affascinando l’intero pubblico straniero. D’altronde, un posto nell’Olimpo del tutto meritato, si tratta pur sempre della Costa degli Dei. “Spiagge fantastiche. Borghi epici. Piatti e sapori indimenticabili” scrive Alessandro Borghese. Le carte vincenti Tropea le ha già giocate tutte e di una cosa, cari lettori, state pur certi: il voto, almeno per la location, è già un bel “diesci”.

Anche Borghese a Tropea per “4 Ristoranti’. Il sindaco Macrì: “si compete se si governa la bellezza”

I risultati in termini di visibilità mediatica per una destinazione turistica che viene scelta come location per le riprese di un format televisivo non si esauriscono con la messa in onda del programma. Quello è semplicemente il momento conclusivo, il prodotto finale, di un percorso che somma tanti momenti spontanei di promozione e proiezione all’esterno come quelli che in questi giorni Tropea sta vivendo con lo Chef Alessandro Borghese, nel Principato per girare una nuova puntata dell’ottava stagione di 4 Ristoranti, tra i programmi di punta e più seguiti del palinsesto Sky. La tappa dedicata alla Costa degli Dei andrà in onda presumibilmente in autunno.

Dagli affacci con vista sul Santuario di Santa Maria dell’Isola, alla Scalinata letteraria, passando dai vicoli del centro storico e fino alle spiagge. Lo Chef Alessandro Borghese sta raccontando la sua settimana appena iniziata ed il suo soggiorno nel territorio ai suoi numerosissimi seguaci attraverso storie e post sui suoi canali social raccogliendo entusiasmo ed interesse, anche al grido di Cipolla Rossa di Tropea a go go!

“Il turismo che si declina con le emozioni eno-gastronomiche e con le produzioni autentiche del nostro paniere agroalimentare – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – restano leve strategiche di un preciso percorso di marketing territoriale e di rafforzamento della reputazione identitaria ed esperenziale della nostra destinazione in Italia e nel mondo, attraverso le quali continuiamo a costruire alleanze e prospettive di sviluppo non solo per Tropea ma per l’intero territorio e la Calabria”.

“È innegabile – aggiunge – che vi sia su Tropea ormai un’attenzione mediatica senza precedenti, esito per nulla scontato di quello che non ci stancheremo mai di indicare, difendere e promuovere come governo della bellezza, senza il quale – scandisce – ogni paesaggio, per quanto incantevole, compete con tutti gli analoghi paesaggi del mondo. A fare la differenza resta la capacità istituzionale, sociale ed imprenditoriale di narrare e di comunicare, di targetizzare e di destagionalizzare, di analizzare, selezionare e di intercettare – conclude Macrì – mercati, partner, eventi e la stessa fiducia dell’universo dei media”.

Come 4 Hotel di Bruno Barbieri, altro format che ha visto il Principato protagonista sempre sulla piattaforma Sky, 4 Ristoranti vede sfidarsi quattro imprenditori, questa volta ristoratori proprietari di locali dotati di una caratteristica comune, ad esempio il tipo di cucina o la collocazione geografica, che valutano a vicenda tra di loro le proprie attività, sotto la supervisione di Alessandro Borghese. I parametri di valutazione sono quattro: location, servizio, menu e prezzi. Ognuno dei ristoratori, a turno, ospita per un pasto presso il proprio locale Borghese e gli altri tre colleghi. Dopo ogni pasto, i ristoratori assegnano un voto. Anche Borghese esprime il proprio voto, ma non viene rivelato al confronto, che si va a sommare ai voti dei ristoratori e può confermare o ribaltare il risultato finale. I punteggi finali vengono svelati solo dopo la proclamazione del vincitore, che ottiene un riconoscimento in denaro del valore di 5 mila euro da investire nella propria attività.

