Al Congresso di Pompei i Lions reggini fanno incetta di successi

L’annuale Congresso di primavera del Distretto 108Ya, che quest’anno si è celebrato nella splendida cornice del Teatro “Alfonso Mattiello” di Pompei, ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita e affermazione del Lionismo reggino. I Club di Reggio tornano a casa forti di riconoscimenti e successi che pongono con forza i Lions di Reggio Calabria e Villa San Giovanni al centro della scena Distrettuale. Si tratta del coronamento di un percorso durato alcuni anni, costellato da successi e eventi importanti, che ora incominciano a produrre i frutti sperati, come è stato pubblicamente riconosciuto nel corso del Congresso anche attraverso gli interventi di Gianfranco Ucci, Responsabile Distrettuale GST, e di Rita Franco, Responsabile Distrettuale della Comunicazione esterna.

Tra i protagonisti di questo percorso di rilancio del Lionismo cittadino vi è certamente Giuseppe Strangio, per due anni alla guida del Lions Club Reggio Calabria Host ed ora Presidente della Zona 27 su nomina del Governatore Franco Scarpino. Al Presidente Strangio, il Past Governatore del Distretto 108Ya Francesco Accarino, ha inteso pertanto conferire la massima onorificenza Lionistica, il Premio “Melvin Jones Fellow” che richiama la figura del fondatore del movimento Lionistico mondiale che visse e operò a Oak Brook (USA), dove tuttora i Lions hanno la loro sede centrale internazionale. Il nome di Strangio sarà scritto nella Hall of Fame della sede centrale, assieme a tutti quelli che nel mondo hanno ottenuto questo ambito premio.

“Si tratta di un riconoscimento particolarmente gradito – ha dichiarato l’Avv. Strangio. Sono orgoglioso di averlo ricevuto perché per me rappresenta un’attestazione del grande percorso di crescita che i Lions della città di Reggio Calabria hanno compiuto negli ultimi anni. Lo vivo, quindi, non solo come un prestigioso premio al mio personale impegno di servizio per l’Associazione, ma soprattutto come un riconoscimento al movimento Lionistico reggino e villese a cui mi sento di dedicare questo ambito traguardo”.

Il Congresso di Pompei si è soprattutto caratterizzato per essere la massima assise elettiva del Distretto, quella in cui viene eletto dai delegati il prossimo Governatore dei Lions. E’ qui la spinta forte del Lionismo reggino ha portato al massimo traguardo possibile. Infatti, il reggino Pino Naim, socio del Club di Villa San Giovanni Fata Morgana, con 155 voti a favore, è stato eletto al primo turno quale prossimo Governatore dei Lions per l’anno sociale 2025/2026.

Pino Naim, stimato medico, ha ricoperto negli anni numerosi importanti incarichi all’interno dell’Associazione lionistica ed ora si appresta a divenire la guida del Distretto. “Sono onorato e sento la responsabilità di questo impegnativo incarico e mi metto al servizio dell’Associazione” – ha dichiarato Naim una volta eletto. “Voglio condividere questo successo con gli altri amici che assieme a me si sono candidati a questa importante carica e li voglio al mio fianco in questo momento”. Il programma di Naim risultato vincitore anche grazie alla spinta dei Club reggini e villesi è chiaro: “Sogno un Distretto unito, capace di guardare al futuro con la forza di 105 anni di esperienza, condividendo ogni passo del percorso come una famiglia, in cui ogni socio e ogni club siano al centro, per servire con responsabilità, unità e azione, coinvolgendo i 3400 soci Lions del Distretto, che sogneranno questo sogno assieme a me”. Naim entrerà subito a far parte del DG Team, l’organi che guida il Distretto, che dal primo luglio 2023 sarà composto dal nuovo Governatore Pasquale Bruscino, dal I Vice Tommaso di Napoli e proprio da Pino Naim quale II Vice Governatore.