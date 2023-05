Akademia Messina è incontenibile, 7° vittoria consecutiva e 4° posto in classifica

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Doveva vincere per continuare la propria importantissima corsa salvezza e, alla fine, sfoderando una prestazione praticamente perfetta, la Desi Shipping Akademia Messina sbanca il Pala Coim e regola con un 3-1 finale la Chromavis Eco Db Offanengo, trovando il settimo successo consecutivo che permette alle messinesi di conquistare il quarto posto in classifica e mettersi alle spalle proprio le cremasche e Montale.

La vittoria nell’anticipo di ieri della Emilbronzo 2000 (3-1 contro Marsala) poteva mettere qualche pressione di troppo alle ragazze allenate da Coach Bonafede che, tra l’altro, si sono trovate a giocare in un campo caldissimo contro una Chromavis necessariamente alla ricerca di punti salvezza. Eppure Muzi e compagne dimostrano, ancora una volta, di saper gestire al meglio la pressione, anche quando vanno sotto di 1 set: accompagnate da tanti supporters siciliani accorsi al Pala Coim per l’occasione, le peloritane non lasciano scampo alle avversarie giocando una prova corale praticamente perfetta: spiccano su tutti i punti i 30 punti delal Ebatombo (nominata MVP e premiata a fine incontro dal Sindaco di Offanengo, Gianni Rossoni), i 19 della Mearini ed i 16 della Martilotti ma, nel complesso, è ancora una volta la prestazione importantissima del gruppo a fare la differenza. Altri 3 punti preziosissimi, quindi, che proiettano Akademia con grandissimo entusiasmo all’ultimo importante match della stagione: domenica 14 maggio, alla Cittadella Sportiva Universitaria, arriva Montale (appena 2 punti dietro rispetto a Messina).

Primo set ad altissima intensità. Nella prima parte della frazione in diverse occasioni la squadra di casa tenta di scappare ma, tutte le volte, subisce la rimonta delle ospiti che, nella seconda parte del game riescono anche a scappare sul prezioso +4 grazie ai punti pesanti della Ebatombo e ad una grande fase difensiva guidata dalla Faraone. Offanengo non molla e, con grande determinazione, recupera lo svantaggio porta il set ai lunghissimi vantaggi, decisi alla fine in favore della squadra cremasca (31-29). Bella e pronta la reazione di Messina nella seconda frazione. Offanengo parte forte ma la risposta di Akademia è veemente e, con un break di 6-0, Muzi e compagne costruiscono un piccolo tesoretto che durerà per gran parte del set grazie ad una difesa attentissima, ad un’ottima fase a muro ed ai punti pesanti dei terminali offensivi ospiti. A metà set la Chromavis si avvicina anche sul -1 ma la Desi Shipping non vuole lasciare nulla al caso e riallunga sul prezioso +6 nella seconda parte della frazione che, di fatto, spiana la strada alle ospiti per la vittoria del game (19-25). Equilibrio assoluto nella prima parte del terzo set: i punti sono pesantissimi e solo dopo diversi inseguimenti Messina riesce a piazzare un break importantissimo che porta Muzi e compagne sul +3. La Desi Shipping allunga ancora trovando anche ben 6 set point ma è costretta anche a subire la pericolosa rimonta delle padrone di casa, che si avvicinano anche sul 22-24. Ci dovrà pensare alla fine Ebatombo a chiudere la terza frazione e portare il primo punto alle sue (22-25). Nella quarta frazione Akademia è straripante: parte fortissimo e mette 6 lunghezze di scarto nei confronti delle padrone di casa, che accusano il colpo e non riescono a rientrare in partita. Le ragazze allenate da Coach Bonafede, dal canto loro, appaiono determinatissime ed allungano anche sul +10 a metà frazione: un margine troppo largo per permettere la rimonta alla squadra di casa e, alla fine, arriva la settima pesantissima vittoria per Akademia (8-25).

Il Coach di casa inizia il match schierando la coppia Galletti-Martina Martinelli sulla diagonale palleggiatore-opposto, Trevisan e Nelson sono le due schiacciatrici, mentre la coppia delle centrali è composta da Cattaneo e Letizia Anello. Il libero è Porzio (ultima per lei in maglia Offanengo). Coach Bonafede risponde schierando il tradizionale starting six, ancora privo della Robinson: coppia Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Silotto sono le due schiacciatrici mentre la coppia delle centrali è composta da Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone.

La squadra cremasca parte bene e costringe la formazione ospite ad inseguire. Sotto di 2 punti, Messina rimette il set in equilibrio con Martilotti e Martinelli, salvo poi subire altre due volte gli strappi della Chromavis: prima ci pensa Aurelia Ebatombo, che si mette in proprio e realizza i punti che portano di nuovo sul pari le due squadre, Porzio e compagne riescono a trovare il massimo vantaggio del set (8-5). Akademia non vuole saperne di cedere il passo e, grazie ad una difesa determinatissima ed ai punti pesanti di Ebatombo e Martilotti, realizza un break di 4-0 che vale l’aggancio ed il contro sorpasso ospite (8-9). Il punto a punto dura per diversi scambi: le due squadre si inseguono e sorpassano a vicenda, fino a quando la gran botta della francese in maglia Desi Shipping regala il +2 alle sue e costringe Coach Bolzoni al primo time out della partita (11-13). La risposta delle padrone di casa è pronta, cosi come è determinata la corsa delle ragazze allenate da Coach Bonafede, che trovano un nuovo pesante allungo e volano sul +4 (12-16). Offanengo prova a rimettersi in carreggiata e si porta sul -2, ma è sempre la numero 14 di Akademia a togliere le castagne dal fuoco per le sue e ristabilire le distanze, costringendo nuovamente al time out la panchina di casa (16-19). Al rientro in campo arriva anche l’ace di Melissa Martinelli che riporta le isolane sul +4 ma, ancora una volta, le cremasche riducono pericolosamente il gap e si portano sotto di 1, costringendo la squadra ospite al time out (20-21). Ebatombo interrompere il digiuno delle sue ma, poco dopo, la Cattaneo sigla il punto del 22 pari che fa esplodere il Pala Coim. Il finale è incandescente. La Mearini riporta avanti Messina ma il muro di casa riporta la parità. Ci riprova la Ebatombo ma arriva di nuovo la risposta di Offanengo che porta il set ai vantaggi. Le due squadre si inseguono e sorpassano a vicenda diverse volte, con Messina che ha svariate occasioni per chiudere il set ma, alla fine, è la squadra di casa ad avere la meglio (31-29).

In avvio della seconda frazione due ace della Nelson regalano il +3 ad Offanengo, prima che la Ebatombo guidi la rimonta delle messinesi: break di 6-0 con i punti della Ebatombo, il muro della Mearini e l’ace della Muzi che regalano il +3 ad Akademia e costringono Coach Bolzoni al time out (3-6). La Chromavis prova a rimettersi in carreggiata e, dopo qualche tentativo, riesce a portarsi fino al -1 (8-9). La squadra di casa prova a perfezionare la rimonta ma sbatte contro il primo tempo vincente della Martinelli che dà il là ad un nuovo allungo delle siciliane, perfezionato dal muro della Mearini che vale il nuovo +4 (11-15 e time out speso dalla squadra di casa che, però, non sortisce gli effetti desiderati). I muri di Martinelli e Muzi regalano il massimo vantaggio alle ospiti (14-20) che, di fatto, spiana la strada per la vittoria finale della frazione da parte delle ospiti (19-25).

La terza frazione si gioca sul filo dell’assoluto equilibrio: i punti in palio sono pesantissimi e le due squadre giocano con grandissima determinazione sul punto a punto, decise a non far scappare le avversarie. Offanengo prova a scappare via ma è pronta la risposta della formazione ospite, che porta le sue sul 6-6, pari che dura per diversi scambi, con le due formazioni che si inseguono e sorpassano in più occasioni. L’ace della Mearini vale il 12-11 per Messina ma la risposta della Chromavis è prontissima e si prosegue a giocare sul punto a punto, fino al nuovo ace della Desi Shipping, questa volta griffato da Giorgia Silotto, che vale il +2 per le ospiti e costringe Coach Bolzoni a richiamare le sue in panchina (13-15). La Chromavis ci prova in diverse occasioni ma viene sempre ricacciata indietro dalle siciliane, che trovano anche il +3 con la Ebatombo (15-18). Coach Bolzoni prova a spendere il suo secondo time out (17-20) ma Akademia allunga ancora e si porta sul +5 (17-22). La Chromavis tenta il tutto per tutto ed annulla 3 set point ad Akademia, avvicinandosi pericolosamente alle avversarie e costringendo Coach Bonafede a richiamare le sue in panchina in due occasioni ravvicinatissime (sul 21-24 e sul 22-24), il secondo dei quali è utile ad interrompere il digiuno delle siciliane e, con il diagonale della Ebatombo, consegnare la terza frazione alla Desi Shipping (22-25).

Messina gioca sulle ali dell’entusiasmo e l’avvio della quarta frazione è super: grande difesa della squadra ospite ed attacchi determinatissimi che portano le messinesi sul 6-1 (time out chiamato da Coach Bolzoni). Il rientro in campo è ancora di marca Akademia con il muro della Martinelli ed il punto della Ebatombo che regalano il +7 alle siciliane, prima che la Pomili sigli il secondo punto della frazione per le cremasche. L’ace della Pomili riduce a 5 lunghezze lo svantaggio della Chromavis ma, ancora una volta, la Ebatombo mette la palla a terra nell’altra metà del campo e porta le sue sul +6 (5-11). La Desi Shipping non accenna minimamente a rallentare: prima la Martilotti e poi l’ace della Martinelli regalano il nuovo massimo vantaggio alle ospiti: +7 e nuovo time out speso dalla panchina di casa (6-13). La reazione delle cremasche non arriva e Messina ne approfitta per allungare nel punteggio, portandosi anche sull’ampio 7-17 che, di fatto, scrive i titoli di coda sulla partita. Alla fine le messinesi trovano un rotondo 25-8 che consegna la settima importantissima vittoria consecutiva alla Desi Shipping.

“È stata una bella partita – cosi Coach Bonafede al termine del match – bisogna fare i complimenti anche a Offanengo perché non siamo stati protagonisti da soli. Dispiace per il primo set dove non abbiamo concretizzato alcune occasioni, ma poi la squadra ha avuto una grande reazione. Ora ci aspetta domenica una partita decisiva per la nostra stagione”.

Chromavis Eco Db Offanengo – Desi Shipping Akademia Messina: 1-3 (31-29, 19-25, 22-25, 8-25)

Chromavis Eco Db Offanengo: Cattaneo 9, Tommasini (L) ne, Anello I. 1, Martinelli Mar. 14, Anello L. 12, Marchesi 0, Nelson 10, Menegaldo ne, Trevisan 8, Porzio (L) 0, Galletti 1, Pomili 3, Bartesaghi 2, Casarotti 0. All. Bolzoni, Ass. Collina.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli Mel. 9, Catania ne, Ciancio (L) 0, Martilotti 16, Mearini 19, Muzi 3, Brandi ne, Silotto 5, Robinson ne, Ebatombo 30, Faraone (L) 0, Pisano (L) ne. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Angelo Santoro e Emilio Sabia

Durata set: 34’, 26’, 31’, 22’ MVP: Ebatombo