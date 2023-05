Aeroporto Reggio Calabria, Versace: “un’altra estate penalizzata e senza nuovi voli”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Noi stiamo mantenendo un profilo molto istituzionale e rispettoso nei confronti della Regione Calabria e del presidente di Sacal (società aeroporti calabresi, ndr) proprio perché riteniamo che debbano essere svolte tutte le procedure rispettando quelle che sono le norme. Purtroppo registriamo che giunti alle porte dell’estate, con l’arrivo a Reggio Calabria delle prime navi da crociera e dopo gli eventi per il 50esimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace andati comunque bene, ci manca ancora il supporto dell’aeroporto dello Stretto“. E’ quanto dichiarato alla Dire dal sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

“La gara per l’affidamento degli oneri di servizio è andata purtroppo deserta – aggiunge Versace –, nonostante gli incentivi che sono stati messi dalla Regione Calabria“. “Io continuo a portare avanti l’idea che serve, per uno sviluppo del territorio, il potenziamento intanto delle linee che già abbiamo, creando – sottolinea il sindaco metropolitano – dei collegamenti diretti, continui e più duraturi su Roma e Milano. Ed eventualmente ragioniamo su una sola tratta aggiuntiva, che potrebbe essere Milano-Bergamo, che ci permetterebbe collegamenti sul resto d’Europa“.

“Non possiamo continuare a chiedere – afferma – che delle compagnie importanti investano sul nostro territorio quando non hanno una programmazione nel lungo periodo. Ecco perché va stabilizzato un tavolo che sia cosciente degli sviluppi del nostro territorio. Ho scritto ulteriormente al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e spero di poterlo incontrare nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. E’ chiaro, però – conclude Versace – che anche questa stagione sarà fortemente penalizzata dalla non produttività della gara sugli oneri di servizio e l’altra annunciata che ancora non abbiamo idea di quando verrà pubblicata“.