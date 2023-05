Aeroporto di Lamezia: tentano l’imbarco con passaporti falsi, arrestati due stranieri

StrettoWeb

Un imbarco caotico, almeno per i passeggeri che attendevano tranquilli di salire sull’aereo. Due uomini sono stati fermati ieri, 2 maggio, all’aeroporto di Lamezia: cercavano di imbarcarsi su un volo Ryanair con dei passaporti falsi. La destinazione, mai raggiunta, era Londra: in base a quanto emerso finora i due, di origine straniera, avrebbero esibito al gate documenti apparentemente rilasciati dalle autorità di Stato bulgare ma, a un controllo più approfondito, sono risultati fasulli. I due quindi, sono stati tratti in arresto per ricettazione e possesso di documenti d’identità falsi validi per l’espatrio. La Polizia indaga ora per risalire alle reali identità degli imputati. Da chiarire anche il motivo del viaggio per Londra.