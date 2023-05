Acr Messina, tutto pronto per i playout: la carica dei tifosi al Franco Scoglio | VIDEO

StrettoWeb

Dopo un girone d’andata negativo e uno di ritorno importante, ma soprattutto dopo la settimana burrascosa post finale di stagione regolare, il Messina si è ricompattato ed è adesso pronto per affrontare il doppio turno playout contro la Gelbison. Respinte le dimissioni di mister Raciti, il Presidente Sciotto ha rassicurato il gruppo, che sa di potersi giocare la permanenza da una leggera posizione di vantaggio, vista la classifica.

E di salvezza hanno parlato anche i tifosi, che hanno incoraggiato i propri beniamini allo stadio “Franco Scoglio” durante l’allenamento. “Noi vogliamo questa salvezza” hanno urlato gli ultras direttamente dalla Curva. “La vostra voce e il vostro calore sono energia pura per noi. Siamo un corpo unico che lotta insieme per un obiettivo condiviso. Salviamoci”, ha scritto il club sulla propria pagina Facebook, allegando il video che postiamo in evidenza.